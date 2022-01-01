Uzņēmumu katalogs
Delta Electronics
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Delta Electronics Algas

Delta Electronics algas svārstās no $16,027 kopējā atlīdzībā gadā Produkta menedžeris zemākajā līmenī līdz $153,000 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Delta Electronics. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
Median $45.8K

Tīklu inženieris

Aparatūras inženieris
Median $49.5K
Mehānikas inženieris
Median $36K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

55 40
55 40
Elektroenerģētikas inženieris
Median $49.6K
Datu zinātnieks
Median $41.8K
Produkta dizaineris
Median $62.2K
Cilvēkresursi
$90.5K
Mārketinga operācijas
$35.3K
Produkta menedžeris
$16K
Programmu menedžeris
$52.7K
Projektu menedžeris
$51.5K
Pārdošana
$153K
Pārdošanas inženieris
$149K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$63.1K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Delta Electronics, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $153,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Delta Electronics, ir $50,577.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Delta Electronics

Saistītie uzņēmumi

  • Pegatron
  • Foxconn
  • Phison Electronic
  • LITE-ON
  • Wistron
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi