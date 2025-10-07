Backend programmatūras inženieris atlīdzība in Portugal Deloitte svārstās no €16.8K year L1 līmenim līdz €25.7K year L3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Portugal pakete kopā ir €15.7K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Deloitte kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L1
€16.8K
€16.8K
€0
€0
L2
€23.2K
€23.2K
€0
€0
L3
€25.7K
€22.4K
€0
€3.3K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Deloitte uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)