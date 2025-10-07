Backend programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Bengaluru Deloitte svārstās no ₹953K year L1 līmenim līdz ₹1.53M year L3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹1.4M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Deloitte kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L1
₹952K
₹929K
₹0
₹23.6K
L2
₹1.81M
₹1.71M
₹0
₹91.7K
L3
₹1.53M
₹1.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Deloitte uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)