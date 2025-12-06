Uzņēmumu katalogs
Dell Technologies
Dell Technologies UX pētnieks Algas

Mediānā UX pētnieks atlīdzības in United States pakete Dell Technologies kopā ir $177K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dell Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Mediānais pakete
company icon
Dell Technologies
UX Engineer
Austin, TX
Kopā gadā
$177K
Līmenis
L8
Pamatalga
$162K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$15K
Gadi uzņēmumā
10 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Dell Technologies?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Dell Technologies uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots UX pētnieks pozīcijai Dell Technologies in United States, ir gada kopējā atlīdzība $191,680. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Dell Technologies UX pētnieks pozīcijai in United States, ir $175,574.

Citi resursi

