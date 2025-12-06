Uzņēmumu katalogs
Dell Technologies
Dell Technologies Personāla atlases speciālists Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dell Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$24.5K - $28.6K
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$21.3K$24.5K$28.6K$30.4K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Dell Technologies uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla atlases speciālists pozīcijai Dell Technologies in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹2,674,816. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Dell Technologies Personāla atlases speciālists pozīcijai in India, ir ₹1,874,657.

Citi resursi

