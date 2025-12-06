Produkta menedžeris atlīdzība in United States Dell Technologies svārstās no $117K year I7 līmenim līdz $645K year E1 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $230K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dell Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
I7
$117K
$111K
$522
$5.6K
I8
$176K
$163K
$1.4K
$11.7K
I9
$244K
$198K
$16.4K
$29.8K
I10
$317K
$226K
$35.9K
$55.3K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Dell Technologies uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)
