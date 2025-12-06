Uzņēmumu katalogs
Dell Technologies
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Produkta dizaina menedžeris

  • Visas Produkta dizaina menedžeris algas

Dell Technologies Produkta dizaina menedžeris Algas

Vidējā Produkta dizaina menedžeris kopējā atlīdzība in China Dell Technologies svārstās no CN¥869K līdz CN¥1.24M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dell Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$140K - $163K
China
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$122K$140K$163K$174K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 2 vēl Produkta dizaina menedžeris datis par Dell Technologies lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga


Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Dell Technologies uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Produkta dizaina menedžeris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaina menedžeris pozīcijai Dell Technologies in China, ir gada kopējā atlīdzība CN¥1,239,548. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Dell Technologies Produkta dizaina menedžeris pozīcijai in China, ir CN¥868,743.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Dell Technologies

Saistītie uzņēmumi

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/product-design-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.