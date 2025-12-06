Uzņēmumu katalogs
Dell Technologies
Dell Technologies Vadības konsultants Algas

Vadības konsultants atlīdzība in Ireland Dell Technologies kopā ir €118K year L9 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dell Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$110K - $129K
Ireland
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$102K$110K$129K$142K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Dell Technologies uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Vadības konsultants pozīcijai Dell Technologies in Ireland, ir gada kopējā atlīdzība €123,567. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Dell Technologies Vadības konsultants pozīcijai in Ireland, ir €88,715.

Citi resursi

