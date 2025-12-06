Aparatūras inženieris atlīdzība in United States Dell Technologies svārstās no $101K year L5 līmenim līdz $238K year L9 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $161K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dell Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Hardware Engineer I
$101K
$95.1K
$0
$5.8K
Hardware Engineer II
$126K
$112K
$7K
$6.7K
Senior Hardware Engineer
$137K
$134K
$0
$3.7K
Principal Engineer
$173K
$160K
$6.8K
$6.6K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Dell Technologies uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)
