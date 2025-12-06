Uzņēmumu katalogs
Dell Technologies
Dell Technologies Grāmatvedis Algas

Grāmatvedis atlīdzība in United States Dell Technologies kopā ir $112K year L7 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dell Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$105K - $123K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$97.9K$105K$123K$136K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$112K
$104K
$0
$8.3K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Dell Technologies uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)



Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Tehniskais grāmatvedis

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Grāmatvedis pozīcijai Dell Technologies in United States, ir gada kopējā atlīdzība $136,305. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Dell Technologies Grāmatvedis pozīcijai in United States, ir $97,860.

Citi resursi

