Uzņēmumu Katalogs
Datacom
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Datacom Algas

Datacom algu diapazons svārstās no $39,640 kopējā atalgojumā gadā Kiberdrošības analītiķis apakšējā galā līdz $195,975 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Datacom. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/13/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $51K
Biznesa analītiķis
$99K
Klientu apkalpošana
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$95.3K
Projektu vadītājs
$84.2K
Kiberdrošības analītiķis
$39.6K
Risinājumu arhitekts
$196K
Tehniskais programmu vadītājs
$159K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Datacom, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $195,975. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Datacom, ir $89,777.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Datacom

Saistītie Uzņēmumi

  • SoFi
  • Stripe
  • Microsoft
  • Spotify
  • Facebook
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi