Databricks Pārdošana Algas

Pārdošana atlīdzība in United States Databricks svārstās no $97.3K year L3 līmenim līdz $477K year L7 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $388K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Databricks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
$67K
$58.7K
$8.3K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$209K
$147K
$52.5K
$8.9K
L6
$236K
$171K
$64.5K
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Databricks uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Iekļautie amati

Kontu izpildītājs

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pārdošana pozīcijai Databricks in United States, ir gada kopējā atlīdzība $476,667. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Databricks Pārdošana pozīcijai in United States, ir $229,000.

