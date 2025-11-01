Uzņēmumu katalogs
Databricks
Databricks Produkta dizaineris Algas

Mediānā Produkta dizaineris atlīdzības in United States pakete Databricks kopā ir $495K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Databricks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Mediānais pakete
Databricks
Product Designer
Kopā gadā
$495K
Līmenis
Pamatalga
$195K
Stock (/yr)
$300K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
11+ Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Databricks?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Databricks uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai Databricks in United States, ir gada kopējā atlīdzība $594,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Databricks Produkta dizaineris pozīcijai in United States, ir $435,000.

