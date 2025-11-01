Uzņēmumu katalogs
Databricks
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu analītiķis

  • Visas Datu analītiķis algas

Databricks Datu analītiķis Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Databricks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$184K - $213K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$162K$184K$213K$235K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 1 vēl Datu analītiķis dati par Databricks lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Databricks uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Datu analītiķis piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai Databricks in United States, ir gada kopējā atlīdzība $235,025. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Databricks Datu analītiķis pozīcijai in United States, ir $161,950.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Databricks

Saistītie uzņēmumi

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi