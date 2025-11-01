Uzņēmumu katalogs
Databricks
Databricks Klientu apkalpošana Algas

Mediānā Klientu apkalpošana atlīdzības in India pakete Databricks kopā ir ₹3.62M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Databricks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹3.62M
Līmenis
L5
Pamatalga
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
11 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Databricks?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Databricks uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Klientu apkalpošana pozīcijai Databricks in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹3,618,448. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Databricks Klientu apkalpošana pozīcijai in India, ir ₹3,615,580.

