Vidējā Biznesa analītiķis kopējā atlīdzība in United States Databricks svārstās no $111K līdz $162K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Databricks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025
Vidējā kopējā kompensācija
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Databricks uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)