Uzņēmumu katalogs
DASA
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

DASA Algas

DASA algas svārstās no $7,744 kopējā atlīdzībā gadā Administratīvais asistents zemākajā līmenī līdz $100,500 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem DASA. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Grāmatvedis
$79.7K
Administratīvais asistents
$7.7K
Datu zinātnieks
$34.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Information Technologist (IT)
$26.1K
Programmatūras inženieris
$101K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots DASA, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $100,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots DASA, ir $34,334.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta DASA

Saistītie uzņēmumi

  • Uber
  • Roblox
  • Spotify
  • Facebook
  • Coinbase
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi