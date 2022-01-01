Uzņēmumu Katalogs
Danaher Algas

Danaher algu diapazons svārstās no $36,717 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieru vadītājs apakšējā galā līdz $218,500 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Danaher. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/12/2025

$160K

Produkta vadītājs
Median $219K
Mehāniskais inženieris
Median $115K
Grāmatvedis
$217K

Biomedicīnas inženieris
$88.3K
Biznesa analītiķis
$106K
Biznesa attīstība
$137K
Datu zinātnes vadītājs
$149K
Datu zinātnieks
$195K
Finanšu analītiķis
$151K
Aparatūras inženieris
$64.9K
Cilvēkresursi
$142K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$72K
Mārketings
$199K
Optiskais inženieris
$181K
Produkta dizainers
$141K
Projektu vadītājs
$115K
Pārdošana
$78.3K
Programmatūras inženieru vadītājs
$36.7K
Risinājumu arhitekts
$60.1K
Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Danaher, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 4th-GADS (25.00% katru gadu)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Danaher, ir Produkta vadītājs ar gada kopējo atalgojumu $218,500. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Danaher, ir $137,460.

Citi Resursi