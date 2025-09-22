Uzņēmumu katalogs
Dalet
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Dalet Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Israel pakete Dalet kopā ir ₪212K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dalet kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Mediānais pakete
company icon
Dalet
Senior DevOps Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Kopā gadā
₪212K
Līmenis
L3
Pamatalga
₪212K
Stock (/yr)
₪0
Bonuss
₪0
Gadi uzņēmumā
7 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Dalet?

₪565K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

BUJ

