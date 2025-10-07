Uzņēmumu katalogs
D2L
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

D2L Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris Algas

Mediānā Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris atlīdzības in Canada pakete D2L kopā ir CA$102K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu D2L kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Mediānais pakete
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Kopā gadā
CA$102K
Līmenis
L3
Pamatalga
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā D2L?

CA$225K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam CA$42.3K+ (dažreiz CA$423K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris pozīcijai D2L in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$145,664. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots D2L Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$101,554.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta D2L

Saistītie uzņēmumi

  • DataCamp
  • BenchPrep
  • Cambium Learning Group
  • Visier
  • Edmentum
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi