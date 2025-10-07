Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in Waterloo Region D2L svārstās no CA$94.7K year L2 līmenim līdz CA$143K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Waterloo Region pakete kopā ir CA$104K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu D2L kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
