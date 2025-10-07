Uzņēmumu katalogs
D2L
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Full-Stack programmatūras inženieris

  • Waterloo Region

Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in Waterloo Region D2L svārstās no CA$94.7K year L2 līmenim līdz CA$143K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Waterloo Region pakete kopā ir CA$104K.

Vidējā Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L1
Software Developer I(Iesācēju līmenis)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Software Developer II
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
Senior Software Developer I
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā D2L?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai D2L in Waterloo Region, ir gada kopējā atlīdzība CA$143,131. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots D2L Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in Waterloo Region, ir CA$98,199.

