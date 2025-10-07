Uzņēmumu katalogs
CyberArk
Mediānā Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzības in Israel pakete CyberArk kopā ir ₪110K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CyberArk kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Mediānais pakete
company icon
CyberArk
Software Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Kopā gadā
₪110K
Līmenis
Software Engineer
Pamatalga
₪80K
Stock (/yr)
₪30K
Bonuss
₪0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
1 Gads
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CyberArk?

₪160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

CyberArk uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai CyberArk in Israel, ir gada kopējā atlīdzība ₪179,106. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CyberArk Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in Israel, ir ₪103,379.

