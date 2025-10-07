Uzņēmumu katalogs
CyberArk Backend programmatūras inženieris Algas Greater Hyderabad Area

Mediānā Backend programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Hyderabad Area pakete CyberArk kopā ir ₹2.67M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CyberArk kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Mediānais pakete
company icon
CyberArk
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Kopā gadā
₹2.67M
Līmenis
Senior Software Engineer
Pamatalga
₹2.67M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CyberArk?

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

CyberArk uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Backend programmatūras inženieris pozīcijai CyberArk in Greater Hyderabad Area, ir gada kopējā atlīdzība ₹6,071,925. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CyberArk Backend programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Hyderabad Area, ir ₹2,960,608.

