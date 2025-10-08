Uzņēmumu katalogs
CVS Health
Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in New York City Area CVS Health svārstās no $122K year L1 līmenim līdz $138K year L3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in New York City Area pakete kopā ir $140K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CVS Health kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Vidējā Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L1
Software Engineer(Iesācēju līmenis)
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
Senior Software Engineer I
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
Senior Software Engineer II
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CVS Health?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai CVS Health in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $172,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CVS Health Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in New York City Area, ir $131,125.

Citi resursi