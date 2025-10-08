Uzņēmumu katalogs
CVS Health
Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in United States CVS Health svārstās no $113K year L1 līmenim līdz $153K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $131K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CVS Health kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L1
Software Engineer(Iesācēju līmenis)
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
Senior Software Engineer I
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
Senior Software Engineer II
$153K
$133K
$0
$20K
L4
Lead Software Engineer
$153K
$134K
$0
$18.7K
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai CVS Health in United States, ir gada kopējā atlīdzība $168,125. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CVS Health Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $132,000.

