Backend programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Chicago Area CVS Health kopā ir $89.4K year L1 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Chicago Area pakete kopā ir $112K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CVS Health kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Vidējā Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L1
Software Engineer(Iesācēju līmenis)
$89.4K
$85.4K
$0
$4K
L2
Senior Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CVS Health?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Backend programmatūras inženieris pozīcijai CVS Health in Greater Chicago Area, ir gada kopējā atlīdzība $231,200. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CVS Health Backend programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Chicago Area, ir $155,000.

