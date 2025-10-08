UX dizainers atlīdzība in United States CVS Health svārstās no $120K year Product Designer līmenim līdz $140K year Senior Product Designer II līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $145K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CVS Health kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***