Health Informatics atlīdzība in New York City Area CVS Health svārstās no $141K year Data Scientist līmenim līdz $282K year Lead Director līmenim. Mediānā year atlīdzības in New York City Area pakete kopā ir $165K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CVS Health kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Vidējā Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CVS Health?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Health Informatics pozīcijai CVS Health in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $282,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CVS Health Health Informatics pozīcijai in New York City Area, ir $172,500.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta CVS Health

