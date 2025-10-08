Health Informatics atlīdzība in New York City Area CVS Health svārstās no $141K year Data Scientist līmenim līdz $282K year Lead Director līmenim. Mediānā year atlīdzības in New York City Area pakete kopā ir $165K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CVS Health kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
