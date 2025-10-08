Uzņēmumu katalogs
CVS Health Health Informatics Algas Hartford & New Haven Area

Mediānā Health Informatics atlīdzības in Hartford & New Haven Area pakete CVS Health kopā ir $210K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CVS Health kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Mediānais pakete
company icon
CVS Health
Principal Data Scientist
Hartford, CT
Kopā gadā
$210K
Līmenis
P5
Pamatalga
$210K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
6 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CVS Health?

$160K

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Health Informatics pozīcijai CVS Health in Hartford & New Haven Area, ir gada kopējā atlīdzība $292,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CVS Health Health Informatics pozīcijai in Hartford & New Haven Area, ir $237,000.

