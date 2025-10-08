Health Informatics atlīdzība in Greater Boston Area CVS Health svārstās no $134K year Data Scientist līmenim līdz $217K year Lead Data Scientist līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Boston Area pakete kopā ir $202K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CVS Health kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
