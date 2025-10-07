Uzņēmumu katalogs
Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in United States Cvent svārstās no $105K year Software Engineer I līmenim līdz $163K year Lead Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $114K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cvent kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Software Engineer I
(Iesācēju līmenis)
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai Cvent in United States, ir gada kopējā atlīdzība $166,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cvent Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $114,000.

