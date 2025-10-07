Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in United States Cvent svārstās no $105K year Software Engineer I līmenim līdz $163K year Lead Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $114K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cvent kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
