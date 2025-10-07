Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in Northern Virginia Washington DC Cvent svārstās no $106K year Software Engineer I līmenim līdz $157K year Lead Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Northern Virginia Washington DC pakete kopā ir $108K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cvent kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Algas nav atrastas
