Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in India Cvent svārstās no ₹1.97M year Software Engineer II līmenim līdz ₹3.28M year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹2.83M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cvent kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
