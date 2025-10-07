Backend programmatūras inženieris atlīdzība in United States Cvent svārstās no $108K year Software Engineer I līmenim līdz $147K year Lead Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $111K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cvent kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
