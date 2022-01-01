Uzņēmumu Katalogs
Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield Algas

Cushman & Wakefield algu diapazons svārstās no $16,850 kopējā atalgojumā gadā Biznesa attīstība apakšējā galā līdz $278,600 Pārdošana augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Cushman & Wakefield. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/24/2025

$160K

Grāmatvedis
Median $60K
Finanšu analītiķis
Median $87.2K
Projektu vadītājs
Median $80K

Biznesa analītiķis
$27.5K
Biznesa attīstība
$16.8K
Datu analītiķis
$75.2K
Datu zinātnieks
$118K
Juridiskais departaments
$239K
Mārketings
$92K
MEP inženieris
$128K
Īpašumu pārvaldnieks
$122K
Pārdošana
$279K
Programmatūras inženieris
$186K
Tehniskais programmu vadītājs
$143K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Cushman & Wakefield, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $278,600. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Cushman & Wakefield, ir $104,819.

