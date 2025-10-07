Uzņēmumu katalogs
Cubic Telecom
Mediānā Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzības in Ireland pakete Cubic Telecom kopā ir €57K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cubic Telecom kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Mediānais pakete
Cubic Telecom
Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Kopā gadā
€57K
Līmenis
L1
Pamatalga
€57K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Cubic Telecom?

€142K

Jaunākie algu pieteikumi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai Cubic Telecom in Ireland, ir gada kopējā atlīdzība €88,863. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cubic Telecom Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in Ireland, ir €56,972.

