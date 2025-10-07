Uzņēmumu katalogs
Pētnieks zinātnieks atlīdzība in United States Cruise svārstās no $339K year L4 līmenim līdz $678K year L6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $468K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cruise kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L3
Software Engineer(Iesācēju līmenis)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Software Engineer I
$339K
$196K
$107K
$36.1K
L5
Senior Software Engineer II
$460K
$216K
$223K
$21.9K
L6
Staff Software Engineer
$678K
$259K
$371K
$47.4K
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Cruise uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pētnieks zinātnieks pozīcijai Cruise in United States, ir gada kopējā atlīdzība $678,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cruise Pētnieks zinātnieks pozīcijai in United States, ir $481,980.

