Cruise
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Tīklu inženieris

Cruise Tīklu inženieris Algas

Mediānā Tīklu inženieris atlīdzības in United States pakete Cruise kopā ir $210K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cruise kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Mediānais pakete
company icon
Cruise
Software Engineer
San Francisco, CA
Kopā gadā
$210K
Līmenis
L4
Pamatalga
$160K
Stock (/yr)
$50K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Cruise?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Cruise uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Tīklu inženieris pozīcijai Cruise in United States, ir gada kopējā atlīdzība $529,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cruise Tīklu inženieris pozīcijai in United States, ir $185,000.

Citi resursi