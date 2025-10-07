Uzņēmumu katalogs
Cruise
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Full-Stack programmatūras inženieris

  • United States

Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in United States Cruise svārstās no $223K year L3 līmenim līdz $684K year L7 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $359K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cruise kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Vidējā Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L3
Software Engineer(Iesācēju līmenis)
$223K
$149K
$51.1K
$22.4K
L4
Senior Software Engineer I
$324K
$188K
$80.5K
$54.7K
L5
Senior Software Engineer II
$467K
$214K
$206K
$46.5K
L6
Staff Software Engineer
$546K
$252K
$235K
$58.4K
$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Cruise uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai Cruise in United States, ir gada kopējā atlīdzība $684,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cruise Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $353,000.

