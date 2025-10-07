Uzņēmumu katalogs
Cruise
Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in San Francisco Bay Area Cruise svārstās no $219K year L3 līmenim līdz $603K year L6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete kopā ir $294K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cruise kopējām atlīdzības paketēm.

Vidējā Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L3
Software Engineer(Iesācēju līmenis)
$219K
$147K
$50.7K
$21.1K
L4
Senior Software Engineer I
$327K
$190K
$75.4K
$61K
L5
Senior Software Engineer II
$476K
$221K
$210K
$44.6K
L6
Staff Software Engineer
$603K
$250K
$284K
$69.3K
$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Cruise uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai Cruise in San Francisco Bay Area, ir gada kopējā atlīdzība $603,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cruise Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in San Francisco Bay Area, ir $330,000.

Citi resursi