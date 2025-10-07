Uzņēmumu katalogs
CrowdStrike Cloud Security Architect Algas United States

Vidējā Cloud Security Architect kopējā atlīdzība in United States CrowdStrike svārstās no $267K līdz $374K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CrowdStrike kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

CrowdStrike uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Cloud Security Architect pozīcijai CrowdStrike in United States, ir gada kopējā atlīdzība $518,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CrowdStrike Cloud Security Architect pozīcijai in United States, ir $237,000.

Citi resursi