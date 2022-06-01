Uzņēmumu katalogs
Critical Mass
Critical Mass Algas

Critical Mass algas svārstās no $20,895 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $167,160 Personāla atlases speciālists augstākajā līmenī.

$160K

Programmatūras inženieris
Median $50.8K
Mārketings
Median $68K
Produkta dizainers
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Biznesa analītiķis
$44.1K
Datu zinātnes vadītājs
$162K
Datu zinātnieks
$20.9K
Personāla atlases speciālists
$167K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$87.4K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Critical Mass, ir Personāla atlases speciālists at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $167,160. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Critical Mass, ir $68,717.

