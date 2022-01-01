Uzņēmumu katalogs


Criteo algas svārstās no $44,704 kopējā atlīdzībā gadā Projektu vadītājs zemākajā līmenī līdz $686,000 Biznesa attīstība augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Criteo. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/3/2025

$160K

Programmatūras inženieris
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Pētnieks zinātnieks

AI pētnieks

Datu zinātnieks
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Produkta vadītājs
Median $92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Pārdošana
Median $139K
Biznesa attīstība
$686K
Klientu apkalpošana
$57.6K
Klientu panākumi
$76.4K
Datu analītiķis
$56.2K
Cilvēkresursi
$203K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$96.2K
Vadības konsultants
$92.5K
Mārketings
$182K
Programmu vadītājs
$170K
Projektu vadītājs
$44.7K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$159K
Risinājumu arhitekts
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Tehnisko programmu vadītājs
$116K
BUJ

