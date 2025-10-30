Uzņēmumu katalogs
CRISIL
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Finanšu analītiķis

  • Visas Finanšu analītiķis algas

CRISIL Finanšu analītiķis Algas

Mediānā Finanšu analītiķis atlīdzības in India pakete CRISIL kopā ir ₹1.09M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CRISIL kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/30/2025

Mediānais pakete
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Kopā gadā
₹1.09M
Līmenis
L01
Pamatalga
₹990K
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹99K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CRISIL?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Finanšu analītiķis piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Finanšu analītiķis pozīcijai CRISIL in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹7,800,538. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CRISIL Finanšu analītiķis pozīcijai in India, ir ₹1,089,361.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta CRISIL

Saistītie uzņēmumi

  • Flipkart
  • Uber
  • SoFi
  • Square
  • LinkedIn
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi