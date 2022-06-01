Uzņēmumu katalogs
Cricut
Cricut Algas

Cricut algas svārstās no $109,450 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $266,325 Datu zinātnes vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Cricut. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/3/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $150K
Datu analītiķis
$109K
Datu zinātnes vadītājs
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Datu zinātnieks
$118K
Mārketings
$115K
Produkta dizainers
$141K
Produkta vadītājs
$190K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Cricut, ir Datu zinātnes vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $266,325. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cricut, ir $141,290.

