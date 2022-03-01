Uzņēmumu katalogs
Crexi
Crexi Algas

Crexi algas svārstās no $100,500 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $1,283,908 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Crexi. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/3/2025

$160K

Datu analītiķis
$118K
Produkta dizainers
$167K
Produkta vadītājs
$1.28M

Pārdošana
$101K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$221K
