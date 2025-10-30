Uzņēmumu katalogs
Cresta
Cresta Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in United States pakete Cresta kopā ir $250K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cresta kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Cresta
Software Engineer
Palo Alto, CA
Kopā gadā
$250K
Līmenis
Senior
Pamatalga
$250K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Cresta?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Cresta uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Iekļautie amati

Pilna cikla programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Cresta in United States, ir gada kopējā atlīdzība $450,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cresta Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $210,000.

