Uzņēmumu katalogs
Cresta
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Personāla atlases speciālists

  • Visas Personāla atlases speciālists algas

Cresta Personāla atlases speciālists Algas

Mediānā Personāla atlases speciālists atlīdzības in Canada pakete Cresta kopā ir CA$396K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cresta kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Kopā gadā
CA$396K
Līmenis
L3
Pamatalga
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Cresta?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Cresta uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Personāla atlases speciālists piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla atlases speciālists pozīcijai Cresta in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$406,298. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cresta Personāla atlases speciālists pozīcijai in Canada, ir CA$395,824.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Cresta

Saistītie uzņēmumi

  • Sure
  • Mozilla
  • Nylas
  • Collective Health
  • Zenefits
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi