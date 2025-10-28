Uzņēmumu katalogs
Continental
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Continental Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in Hungary Continental svārstās no HUF 15.17M year Software Engineer līmenim līdz HUF 19.75M year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Hungary pakete kopā ir HUF 16.75M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Continental kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Jaunākie algu pieteikumi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Continental?

Mašīnmācīšanās inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Continental in Hungary, ir gada kopējā atlīdzība HUF 23,500,421. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Continental Programmatūras inženieris pozīcijai in Hungary, ir HUF 16,750,059.

