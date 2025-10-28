Uzņēmumu katalogs
Mediānā Produkta menedžeris atlīdzības in Germany pakete Continental kopā ir €78.1K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Continental kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Mediānais pakete
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
Kopā gadā
€78.1K
Līmenis
E13
Pamatalga
€76.8K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€1.3K
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta menedžeris pozīcijai Continental in Germany, ir gada kopējā atlīdzība €104,214. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Continental Produkta menedžeris pozīcijai in Germany, ir €76,777.

